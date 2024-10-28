Британцев обяжут снизить потребление мяса и молока ради экологии

Правительственный комитет Великобритании по вопросам климата предложил ряд мер для снижения негативного воздействия животноводства на окружающую среду, призывая население сократить потребление мясных и молочных продуктов.
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