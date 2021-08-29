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Туристы назвали самые раздражающие вещи на российских курортах

Туристы назвали самые раздражающие вещи на российских курортах

Российских туристов в регионах больше всего раздражают высокие цены и плохая инфраструктура.Так, как показал опрос, побывавшие в Крыму россияне чаще всего жалуются на плохую инфраструктуру (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%).

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