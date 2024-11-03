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Царьград

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Депутат Дубинский раскрыл, каким образом США избавятся от Зеленского

Депутат Дубинский раскрыл, каким образом США избавятся от Зеленского

Страны НАТО проведут на Украине выборы и избавятся от действующего президента, уверен ДубинскийУкраинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, счёл, что страну ждут президентские выборы.

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