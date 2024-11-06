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Кросби забил 598-й гол в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»

Капитан «Питтсбурга» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 Б). Канадец отличился во втором периоде встречи с передачи Евгения Малкина, отправив шайбу в ворота Ильи Сорокина с неудобной руки.

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