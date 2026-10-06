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Аллергия на березу: как россияне отреагировали на появление первой в мире вакцины

Аллергия на березу: как россияне отреагировали на появление первой в мире вакцины

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября, ФедералПресс. На форуме «Биопром» раскрыли сроки появления первой в мире вакцины от аллергии на березу.

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