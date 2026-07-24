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Отказ от Huawei и замена 5G-оборудования обойдётся Европе очень дорого. Это грозит ростом цен и снижением конкуренции

Отказ от Huawei и замена 5G-оборудования обойдётся Европе очень дорого. Это грозит ростом цен и снижением конкуренции

Вывод китайских поставщиков из европейских сетей обойдется в 40 млрд долларовЕвропейский союз продолжает курс на постепенное сокращение использования оборудования Huawei и других китайских производителей в сетях 5G.

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