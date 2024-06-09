Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами за то, что обрёк их на истребление

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем телеграм-канале заявление канцлера Германии о том, что президент РФ Владимир Путин якобы должен признать, что «Украину не поставить на колени», назвал Шольца «протухшей ливерной колбасой», «говн***ом» и «ничтожеством», и призвал его покаяться перед украинцами за то, что обрёк их на истребление.