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Флинн из «Во все тяжкие» умер в 34 года. Он не играл ДЦП — он с ним жил

Флинн из «Во все тяжкие» умер в 34 года. Он не играл ДЦП — он с ним жил

Актёр Ар Джей Митт, сыгравший Флинна в «Во все тяжкие», умер 12 октября 2026 года в Техасе. Ему было 34 года.

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