«Рукопожатие — последнее»: Кнайсль о встрече Путина и Трампа

Кнайсль: перед встречей Путина и Трампа нужно провести большую работу Перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо провести большую работу, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.