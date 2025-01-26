«Рукопожатие — последнее»: Кнайсль о встрече Путина и Трампа

Кнайсль: перед встречей Путина и Трампа нужно провести большую работу Перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо провести большую работу, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.
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