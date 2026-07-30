В Тюмени образовались огромные очереди к бочкам губернатора Моора с бесплатной чистой водой, которая досталась не всем

В Тюмени к очередям за бензином прибавились очереди за чистой водой. Губернатор региона Александр Моор объявил об организации бесплатного подвоза воды населению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Плакатами всё завешено, а здесь никого нет»: оппоненты «Единой России» в ХМАО иронично оценили бойкот партией теледебатов
- Тюменский губернатор Моор прокомментировал огромные очереди на АЗС, но не сообщил, когда ситуация с бензином улучшится
- Бензин вернулся на заправки столицы ХМАО в день визита «нефтегазовых генералов»
Свежие комментарии