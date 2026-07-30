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В Тюмени образовались огромные очереди к бочкам губернатора Моора с бесплатной чистой водой, которая досталась не всем

В Тюмени образовались огромные очереди к бочкам губернатора Моора с бесплатной чистой водой, которая досталась не всем

В Тюмени к очередям за бензином прибавились очереди за чистой водой. Губернатор региона Александр Моор объявил об организации бесплатного подвоза воды населению.

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