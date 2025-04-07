СБУ обещала Чалому тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для офицеров ВС РФ

Спецслужбы Украины обещали платить по 1 тыс. рублей уроженцу Киева Вадиму Чалому за одну посылку почти с 900 граммами взрывчатки, которую он передал трем высокопоставленным офицерам Вооруженных сил России под видом подарка от сослуживцев.
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