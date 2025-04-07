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Газета.ру

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СБУ обещала Чалому тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для офицеров ВС РФ

СБУ обещала Чалому тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для офицеров ВС РФ

Спецслужбы Украины обещали платить по 1 тыс. рублей уроженцу Киева Вадиму Чалому за одну посылку почти с 900 граммами взрывчатки, которую он передал трем высокопоставленным офицерам Вооруженных сил России под видом подарка от сослуживцев.

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