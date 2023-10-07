Без денег и без мужа. Психолог объяснила, как психика защищает от жизни

К тридцати пяти годам начинаешь замечать, что жизнь катится по одному и тому же сценарию. На разные события реагируешь однотипно, несмотря на то, что в голове есть много различных вариантов картинок, как бы могло быть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии