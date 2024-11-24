Психолог Анна Девятка дала советы, как справиться с абьюзом на работе

45 процентов взрослых работающих людей испытывали психологическое насилие со стороны руководства. К сожалению, такая статистика говорит о расколе между руководителями и подчиненными, а также определяет роли «жертва-агрессор», которые влекут за собой разрастание непонимания в команде.
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