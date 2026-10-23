ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Шесть российских семей воссоединятся после встречи уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом 23 октября на белорусско-украинской границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тайна на тайне: п...
- Рядовой Денисов л...
- Рядовой Денисов л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым