smi.today

1 646 подписчиков

В Брюсселе ввели электронные ковид-пропуска

В Брюсселе ввели электронные ковид-пропуска

Электронные ковид-пропуска с QR-кодами ввело в Брюсселе и его городах-спутниках правительство Брюссельского федерального региона 15 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх