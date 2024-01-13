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Amazon заполонили товары с названием «извините, я не могу выполнить запрос», и в...

Amazon заполонили товары с названием «извините, я не могу выполнить запрос», и в...

Amazon заполонили товары с названием «извините, я не могу выполнить запрос», и всё из-за ChatGPTПользователи стали замечать, что в названии многочисленных товаров на разных интернет-площадках появилось предупреждение о нарушении политики OpenAI.

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