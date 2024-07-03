РЭО выступит стратегическим партнером ВэйстТэк

Российский экологический оператор станет стратегическим партнером Юбилейной выставки по обращению с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами, рециклингу и экологии ВэйстТэк 2024.
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