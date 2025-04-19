🎂Пасхальные богослужения в храмах Ялты и Алушты: когда и где можно посетить В храмах Ялтинского и Алуштинского благочиния 19 и 20 апреля пройдут пасхальные богослужения.
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🎂Пасхальные богослужения в храмах Ялты и Алушты: когда и где можно посетить В храмах Ялтинского и Алуштинского благочиния 19 и 20 апреля пройдут пасхальные богослужения.