Танкисты ЮВО в Южной Осетии в канун Дня танкиста уничтожили бронетехнику «противника» с помощью беспилотных систем

На горном полигоне Дзарцем разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обнаружили цели и передали их координаты танкистам.
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