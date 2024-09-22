Хмм, народный календарь обещает вторую серию "бабьего лета", которое длится с сегодняшнего дня и до Покрова (14 октября).
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Хмм, народный календарь обещает вторую серию "бабьего лета", которое длится с сегодняшнего дня и до Покрова (14 октября).