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Путин испортил образ белого человека для Африки

https://t.me/romannosikov/15268 Нуланд рассказала, что Путин испортил образ белого человека для Африки.

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ПавелЗзаварзин
Нуланд создана из экскрементов - от неё разит дерьмом...
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8 час.
Владимир Соловьев
ОБРАЗ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА В АФРИКЕ ИСПОРТИЛИ НАГЛИЧАНЕ, АМЕРИКАНЦЫ И ВСЯ ЕВРОПА: ОДНОГО АПАРТЕИДА В ЮАР С ЛИХВОЙ ХВАТИЛО НА ВСЮ АФРИКУ  И НУЛАНД С ПИРОЖКАМИ В УКРАИНЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ ПАПУАСОВ!
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&quot;Для них мы всегда были просветителями&quot;! Господа просвещали рабов!
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