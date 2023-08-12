Владимир Соловьев

ОБРАЗ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА В АФРИКЕ ИСПОРТИЛИ НАГЛИЧАНЕ, АМЕРИКАНЦЫ И ВСЯ ЕВРОПА: ОДНОГО АПАРТЕИДА В ЮАР С ЛИХВОЙ ХВАТИЛО НА ВСЮ АФРИКУ И НУЛАНД С ПИРОЖКАМИ В УКРАИНЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ ПАПУАСОВ!