https://t.me/romannosikov/15268 Нуланд рассказала, что Путин испортил образ белого человека для Африки.
Путин испортил образ белого человека для Африки
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ПавелЗзаварзин
Нуланд создана из экскрементов - от неё разит дерьмом...
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8 час.
Владимир Соловьев
ОБРАЗ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА В АФРИКЕ ИСПОРТИЛИ НАГЛИЧАНЕ, АМЕРИКАНЦЫ И ВСЯ ЕВРОПА: ОДНОГО АПАРТЕИДА В ЮАР С ЛИХВОЙ ХВАТИЛО НА ВСЮ АФРИКУ И НУЛАНД С ПИРОЖКАМИ В УКРАИНЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ ПАПУАСОВ!
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6 час.
Наталья Политова
"Для них мы всегда были просветителями"! Господа просвещали рабов!
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4 час.
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