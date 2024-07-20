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«Мы их кладём, а они идут, идут, уже устали убивать»: Армия РФ наносит ВСУ чудовищные потери, полный ужас по всем фронтам: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 20.07.24 г.

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