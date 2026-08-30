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За рулем

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Купившие продукцию АВТОВАЗа объяснили логику своего поступка

Купившие продукцию АВТОВАЗа объяснили логику своего поступка

На вопрос «что для вас значит марка Lada?» большинство отвечает «компромисс между ценой и качеством».

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