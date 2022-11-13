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«Нью-Джерси» выиграл 9 матчей подряд в 5-й раз в своей истории

«Нью-Джерси» выиграл 9 матчей подряд в 5-й раз в своей истории. Сегодня «Девилс» обыграли «Аризону» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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