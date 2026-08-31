Хамзат Чимаев объявил о готовности вернуться в октагон UFC

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев выразил готовность вернуться в октагон и бросил вызов соперникам, включая Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.
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