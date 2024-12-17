Российский тренер отказался от стажировки в Европе, забаненный Погба нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииРахимов отказался от стажировки в ЕвропеРИА НовостиГлавный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что отказался от стажировки в итальянских топ-клубах — «Аталанте» и «Ювентусе».