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Учительницу и многодетную мать посадили на 7 лет за связь с 12-летним учеником: после она вышла за него замуж, но все закончилось плачевно

Учительницу и многодетную мать посадили на 7 лет за связь с 12-летним учеником: после она вышла за него замуж, но все закончилось плачевно

Александр Пушкин в своих творениях писал: «Любви все возрасты покорны, любви покорны все сердца…», однако в современном мире высказывание великого поэта не всегда ассоциируется с прекрасным.

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