WP: экс-начальник Генштаба США Марк Милли назвал Трампа «фашистом»

Бывший руководитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли заявлял, что Дональд Трамп является «фашистом и самым опасным человеком для страны», пишет The Washington Post со ссылкой на книгу Боба Вудворда.
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