Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Госдуме грядет очередной скандал. Мандат депутата-уголовника получит нечистая на руку чиновница обвиненная в растрате

В Госдуме грядет очередной скандал. Мандат депутата-уголовника получит нечистая на руку чиновница обвиненная в растрате

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал в Госдуме связанный с лишением депутатских мандатов парламентариев Василия Власова и Вадима Белоусова, которые прогуливали заседания в парламенте, как разразился новый.

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Комментарии
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R
Roman
У них там хоть немного мозгов есть.
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2 час.
МГ
Миша Граник
Автор публикации! Поднятая тема актуальна, спору нет. А вот русский язык Вам подтянуть не помешало бы
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2 час.
леонид рыбаков
ТАК ЕСЛИ ОНА БУДЕТ ЧИСТОЙ КАК ОНА ЗАКОНЫ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ АНТИНАРОДНЫЕ
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39 мин.

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