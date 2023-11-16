В Госдуме грядет очередной скандал. Мандат депутата-уголовника получит нечистая на руку чиновница обвиненная в растрате

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал в Госдуме связанный с лишением депутатских мандатов парламентариев Василия Власова и Вадима Белоусова, которые прогуливали заседания в парламенте, как разразился новый.
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