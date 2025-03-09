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В Алтайском крае начинается прием заявлений на весеннюю охоту

В Алтайском крае начинается прием заявлений на весеннюю охоту

Охота будет разрешена с 27 марта по 5 апреля на территории Рубцовского района Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 12 марта начинает принимать заявления на выдачу разрешений на добычу водоплавающей дичи — гусей (гуменника и белолобого) и селезней уток в весенний сезон.

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