Стубб заявил о готовности Финляндии мобилизовать 280 тыс. военных за неделю

Власти Финляндии при необходимости способны за неделю организовать мобилизацию 280 тыс. военных. С таким утверждением выступил президент страны Алекандр Стубб, слова которого приводит британская газета Independent.
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