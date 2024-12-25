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Стубб заявил о готовности Финляндии мобилизовать 280 тыс. военных за неделю

Стубб заявил о готовности Финляндии мобилизовать 280 тыс. военных за неделю

Власти Финляндии при необходимости способны за неделю организовать мобилизацию 280 тыс. военных. С таким утверждением выступил президент страны Алекандр Стубб, слова которого приводит британская газета Independent.

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