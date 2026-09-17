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Регионы России

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Китай ужесточил правила въезда и выезда с сентября 2026 года

Китай ужесточил правила въезда и выезда с сентября 2026 года

С 15 сентября 2026 года в Китае вступили в силу обновлённые правила въезда и выезда, направленные на ужесточение контроля и усиление ответственности как для иностранцев, так и для граждан Китая.

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