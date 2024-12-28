Избрание нового руководства петербургского отделения ВООПИиК пройдет в мае 2025 года

Федеральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) проведет конференцию в мае 2025 года, на которой пройдет избрание нового руководства, президиума и Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК.
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