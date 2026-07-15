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Спор о роскоши в шоу-бизнесе: как покупка щенка Филиппом Киркоровым спровоцировала критику Карена Шахназарова

Спор о роскоши в шоу-бизнесе: как покупка щенка Филиппом Киркоровым спровоцировала критику Карена Шахназарова

Публикация певца Филиппа Киркорова в Сети, в которой он показал своего нового питомца — щенка мальтипу по кличке Леонардо, спровоцировала широкую общественную дискуссию.

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