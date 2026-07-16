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Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации Академии наук на Университетской набережной

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации Академии наук на Университетской набережной

"Сохранение исторического наследия – один из 10 приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Мы наращиваем наши усилия по возрождению объектов культурного наследия, бережно сохраняем архитектурные свидетельства прошлого.

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