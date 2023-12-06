Солнечное затемнение: в России хотят отменить нормы инсоляции в домах

В России планируют отменить требования к уровню освещения жилья естественным светом через окна. Законопроект, делающий необязательным соблюдение нормативов об инсоляции, в ближайшие дни внесут в Госдуму, в его разработке приняли участие все фракции, выяснили «Известия».