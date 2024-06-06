Возложить венки или помочь Украине: Запад расставит приоритеты в Нормандии

Париж — В четверг мировые лидеры соберутся на пляжах Нормандии, чтобы отметить последнюю победу союзников над тоталитаризмом во Второй мировой войне, однако на европейской земле снова бушуют боевые действия.
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