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Возложить венки или помочь Украине: Запад расставит приоритеты в Нормандии

Возложить венки или помочь Украине: Запад расставит приоритеты в Нормандии

Париж — В четверг мировые лидеры соберутся на пляжах Нормандии, чтобы отметить последнюю победу союзников над тоталитаризмом во Второй мировой войне, однако на европейской земле снова бушуют боевые действия.

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