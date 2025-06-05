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Пушков назвал конфликт Маска и Трампа ударом по имиджу республиканцев

Пушков назвал конфликт Маска и Трампа ударом по имиджу республиканцев

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обострившийся конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, назвав его серьёзным ударом по репутации экс-президента США и по всей Республиканской партии.

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