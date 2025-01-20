Террор и диверсии. Чем опасен для России украинский филиал западных спецслужб?

Трамп едва успел стать полноценном президентом, а в американских СМИ уже началась какая-то эпидемия правдорубия с выволакиванием на свет божий самых грязных тайн глобалистов, руководивших США с небольшим перерывом последние 15 лет.
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