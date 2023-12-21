Над выборами президента России нависла тень беглого олигарха: СВО хотят свернуть

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, которую СМИ связывают с проектами, аффилированными с беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским*, подала документы в ЦИК для участия в выборах президента в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии