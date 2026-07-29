Число повреждений автомобилей из-за падения деревьев и других предметов выросло более чем на треть

Специалисты СберСтрахования проанализировали обращения клиентов по каско за январь–июнь 2026 года и выяснили, что число повреждений автомобилей из-за падения деревьев, ветвей, элементов зданий, рекламных конструкций и других предметов, вызванных аномальными погодными условиями, выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,8 тыс.