НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Мусиала пропустит 8 недель из-за травмы. Хавбек «Баварии» надеется вернуться на поле к концу сезона (Sky Sport)

Хавбек «Баварии» травмировал заднюю поверхность бедра в матче Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:1). Ранее сообщалось, что футболист пропустит 2-3 недели, но, согласно информации Sky Sport, восстановление займет больше времени – около 8 недель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх