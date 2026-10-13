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Царьград

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Смертельное ДТП на Чуйском тракте: Toyota вылетела на встречку

Смертельное ДТП на Чуйском тракте: Toyota вылетела на встречку

На 75-м километре Чуйского тракта водитель Toyota Mark 2005 года рождения выехал на встречную полосу, зацепил пустой автобус ПАЗ и столкнулся с грузовиком Sitrak, в результате чего погиб на месте.

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