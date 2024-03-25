На Урале в связи с горным ударом на шахте проводят проверку

Ситуацией занимается Прокуратура города Североуральска. Ведомство организовало проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда в связи с горным ударом на местной шахте, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные Прокуратуры Свердловской области.
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