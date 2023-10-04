Илон Маск предупредил о банкротстве Ford, GM и Stellantis

Из США пришла новость о том, что известный предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил, что автоконцерны Ford, General Motors и Stellantis просто станут банкротами, если они согласятся с требованиями профсоюза United Auto Workers (UAW).
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