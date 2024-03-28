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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» и 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Юг» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северском направлении

Расчеты РСЗО «Град» и 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Юг» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северском направлении

Военнослужащие расчетов реактивной и гаубичной артиллерии 123-й бригады выполнили одиночную и залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником.

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