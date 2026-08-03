Школьники из 43 регионов приняли участие в профориентационном проекте «Назад в будущее»

Более 13 тысяч учеников школ из 43 регионов России объединил Всероссийский проект «Назад в будущее». Эксперты из разных сфер рассказали ребятам, как добиться профессионального успеха и реализовать себя в родном регионе.
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