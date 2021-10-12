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Минобороны переоснастит российские миротворческие силы новыми АК-12

Минобороны переоснастит российские миротворческие силы новыми АК-12

Российских миротворцев перевооружат на новые автоматы АК-12. Переоснащение стартовало с 15-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Самарской области.

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