Минобороны переоснастит российские миротворческие силы новыми АК-12

Российских миротворцев перевооружат на новые автоматы АК-12. Переоснащение стартовало с 15-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Самарской области.
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