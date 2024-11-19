Министерство иностранных дел России заявило о наличии признаков геноцидального умысла в действиях Вооружённых сил Украины и националистических батальонов, направленных на уничтожение русскоязычного населения Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии