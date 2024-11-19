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МИД: ВСУ хотели ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса

МИД: ВСУ хотели ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса

Министерство иностранных дел России заявило о наличии признаков геноцидального умысла в действиях Вооружённых сил Украины и националистических батальонов, направленных на уничтожение русскоязычного населения Донбасса.

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