Руководство столичного главка Следственного комитета России рассмотрит вопрос о награждении неравнодушных граждан, которые спасли ребeнка, выпавшего из окна жилого дома в районе Некрасовка.
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